IKONÉ, Rifiutati 5 mln dal Nantes. Bologna lo segue

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Anche il Bologna è una pretendente di Jonathan Ikoné. Lo si apprende dall'edizione di oggi del Corriere dello Sport-Stadio, che annota come il francese non sia più desiderato a Firenze soprattutto dalla tifoseria. Italiano lo ritroverebbe volentieri in Emilia ma le richieste dei viola per il cartellino sono alte: il Nantes - si legge - aveva offerto 5 milioni di euro per l'ex Lille, rifiutati da Pradè e Goretti. Che di contro, per il francese danno una valutazione di 11 milioni: il Bologna riflette e studia se affondare il colpo.