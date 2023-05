IKONE, Ligue1-Serie A? Qui tutti i difensori mi conoscono

FirenzeViola.it

In vista della finale di stasera anche l'Equipe, celebre quotidiano sportivo francese, dedica spazio alla Fiorentina tramite le parole di Jonathan Ikoné, intervistato prima del match contro l'Inter: "Quella di venire a Firenze è una scelta maturata dopo aver visto alcune partite della Fiorentina. Ho visto una squadra ambiziosa, che prova sempre a giocare a calcio. Non ho nessun rimpianto per la scelta, mi sono voluto lanciare".



Cosa si aspetta succeda in caso di vittoria?

"Sarebbe qualcosa di enorme, soprattutto se vinceremo entrambe le coppe. Se torneremo a casa senza niente, sono sicuro che avremo comunque dato tutto".



Che allenatore è Vincenzo Italiano?

"Molto preparato, usa tattiche e tante sessioni video e così permette anche ai calciatori di essere preparati, di capire cosa li aspetta. Pur avendo libertà di improvvisare palla al piede è tutto molto codificato. Questo vale per tutti gli allenatori di Serie A, perché tutti i terzini che incontro mi conoscono".



Cosa è cambiato per lei rispetto agli anni di Lille?

"Lì giocavo con la dieci, da dieci. A Firenze mi sono spostato sulla destra. Il numero dieci in Italia è un centrocampista, quindi non posso ricoprire quel ruolo. Poi qui si gioca di più e si corre di più rispetto alla Francia".



Le dispiace di aver perso visibilità per la Nazionale francese?

"Sto facendo la mia strada e sto facendo di tutto per poter essere notato anche dalla nazionale. Penso comunque ad un ritorno nei blues. Ho supportato i ragazzi in Qatar, ero felice per la loro finale, ma preferirei congratularmi con loro in faccia piuttosto che con Snapchat".

Se Vincenzo Italiano dovesse lasciare la Fiorentina?

"Se dovesse andarsene e venisse un altro allenatore con la stessa filosofia, potrei rimanere. In caso contrario, potrei andarmene".