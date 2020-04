IACHINI, Il suo lavoro è già a metà: tutti i suoi meriti

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina approfondisce quello che è stato l’operato fino ad oggi di Beppe Iachini attraverso i numeri collezionati dal tecnico ascolano sulla panchina della Fiorentina, sulla quale ha esordito a inizio gennaio. Qualche mattoncini l’allenatore lo ha già messo insieme ottenendo 13 punti in 9 gare (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sole sconfitte in campionato). Decisivo è stato lo strappo dato a gennaio con 8 punti raccolti in 360’ quanto mai necessari per sistemare una classifica che dopo Natale aveva assunto contorni da incubo. Il programma di risalita ha avuto nel 3-5-2 il modulo più “sicuro” per dare solidità alla squadra, ben sapendo Iachini di dover trovare una valida alternativa (alla ripresa si lavorerà con il 4-3-3 con il rientro di Ribery). Tra le novità apportate da Iachini c’è stata la volontà di puntare su Pulgar regista e la fiducia riposta in Lirola dopo un inizio difficile dello spagnolo. Il tecnico ha poi puntato subito su Igor, ha subito innescato un buon feeling con Chiesa