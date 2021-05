IACHINI, Cerca la prima vittoria contro Inzaghi

I precedenti tra Giuseppe Iachini e Simone Inzaghi sono impietosi per il primo ed eccellenti per il secondo. Quattro confronti finora tra i due e quattro vittorie per il tecnico piacentino. Inoltre una sola rete all'attivo per le squadre allenate da quello marchigiano ed è quella (bellissima) segnata da Ribery in Lazio-Fiorentina 2-1 dello scorso campionato.

Le cose non migliorano di certo per Iachini guardando i suoi precedenti contro la Lazio. In dieci partite sono arrivate ben nove sconfitte. C'è però anche un successo, anche se piuttosto lontano; parliamo di Siena-Lazio 3-0 del 18 febbraio 2013 (doppietta di Emeghara e gol di Rosina).

Il bilancio di Simone Inzaghi con la Fiorentina è buono. Sei vittorie su dieci gare di campionato con due sole sconfitte. Sette risultati utili di fila con cinque vittorie e due pareggi. L'ultima battuta d'arresto è quella del 13 maggio 2017 (3-2 a Firenze).

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS INZAGHI

0 vittorie Iachini

0 pareggi

4 vittorie Inzaghi

1 gol fatto squadre Iachini

9 gol fatti squadre Inzaghi

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS LAZIO

1 vittoria Iachini

0 pareggi

9 vittorie Lazio

6 gol fatti squadre Iachini

20 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS FIORENTINA

6 vittorie Inzaghi

2 pareggi

2 vittorie Fiorentina

20 gol fatti squadre Inzaghi

16 gol fatti Fiorentina