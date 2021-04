TUTTOSPORT, Viola, idea Fonseca. Ma De Zerbi...

Si parla delle mosse del futuro in casa viola sulle colonne odierne di Tuttosport: come scrive il quotidiano, la frase pronunciata da Commisso dopo il successo della Primavera ("A me piacciono i tecnici giovani") apre ad un ampio ventaglio di possibilità per la panchina della prossima stagione e in particolare - secondo il quotidiano - porta a quattro allenatori, ovvero De Zerbi, Gattuso, Juric e l'outsider Fonseca. Il tecnico del Sassuolo piace ai viola da almeno un anno e resta in cima alla lista dei desideri del club viola ma occhio alla concorrenza dello Shakhtar che potrebbe risultare decisiva. Al secondo posto c'è Gattuso (che non ha sbattuto la porta in faccia a nessuno, specifica il giornale) ma che sta lottando per un posto in Champions col Napoli. Infine Juric e Fonseca: il croato piace per la capacità di valorizzare giocatori anche sconosciuti, mentre l'attuale mister della Roma andrà valutato in futuro.

