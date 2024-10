TUTTOSPORT, Viola affamata. Genoa in difficoltà e avvisato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttosport, nella sua edizione odierna, presenta Genoa-Fiorentina col titolo "La Fiorentina è affamata, Genoa avvisato" e ripartendo dagli ottimi risultati recentemente registrati dalla squadra di Palladino. Una striscia positiva che dura ormai da 7 gare, da quella con la Lazio il 22 settembre, che ha dato una svolta alla stagione: da allora 6 vittorie e 1 solo pareggio tra campionato e Conference (dove viaggia a punteggio pieno). Tanto che nelle ultime tre partite la Fiorentina ha segnato ben 15 gol tra Lecce (6), San Gallo (4) e Roma (5).

Il tecnico viola vola sempre basso, predica calma e concentrazione che però, non sono le uniche cose che potrebbero mancare oggi a questa squadra che affronta un'avversaria con 10 punti in meno e in difficoltà oggettive. Palladino dovrà rivedere la formazione, rispetto a domenica, perché qualche giocatore è uscito acciaccato dalla gara con la Roma. L'assenza più grande riguarda Moise Kean che non è partito con la squadra: con la Roma ha giocato con una caviglia mal messa e fasciata che, anche se non gli ha impedito di segnare una doppietta, ora va tenuta a riposo. Inoltre Cataldi e Comuzzo sono alle prese con un problema al polpaccio il primo e alla caviglia il secondo e dovrebbero lasciare il posto a Richardson e Martinez Quarta.