TUTTOSPORT, Sosta dolceamara per Vincenzo Italiano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Gioie e dolori dal Sudamerica per la Fiorentina: Nico Gonzalez conferma il suo inizio boom di stagione (5 gol in 7 gare fra club e nazionale); Yerry Mina si ferma per infortunio durante Cile-Colombia. La sosta si è rivelata dolceamara per Italiano che per la ripresa contro l'Atalanta è alle prese con molti rebus.

Gonzalez ha messo la frma sul 3-0 con cui l'Argentina, dopo l'Ecuador, ha battuto anche la Bolivia nelle qualifcazioni mondiali: sempre impiegato l'attaccante è carico a mille, ma resta a rischio per domenica visto che rientrerà dal lungo viaggio solo nelle prossime ore insieme a Beltran, convocato per la prima volta da Scaloni ma rimasto in tribuna. Forfait certo per Mina: il club parla di risentimento del flessore della gamba sinistra, esami previsti domani a Firenze, lo stop non si annuncia breve.