TUTTOSPORT, Silenzio viola. Parlano i tifosi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domani a Bergamo l'ultimo, inutile ai fini della classifica, atto della stagione. Poi sarà tempo di bilanci e di conti prima di voltare pagina e pensare al futuro con un nuovo direttore tecnico che affiancherà Pradè, in pole position ci sarebbe Goretti, e con un nuovo allenatore, che dovrebbe essere Palladino. Martedì è stata indetta una conferenza stampa, mentre nei giorni immediatamente successivi alla finale di Atene nessun dirigente gigliato ha preso la parole.

Un silenzio che non è piaciuto ai tifosi che tra l'OPAP Arena, il Franchi e il Viola Park hanno fatto di tutto per sostenere la formazione di Italiano. La Curva Fiesole, il settore più caldo del tifo fiorentino, ha diramato un comunicato in cui chiede chiarezza ed investimenti ad una società colpevole, tra le altre cose, di non aver rinforzato a dovere la squadra nel mercato di gennaio, in una situazione in cui la Fiorentina si trovava al quarto posto e in corsa su tre competizioni, per lottare per obiettivi più importanti. A riportarlo è Tuttosport.