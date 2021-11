TUTTOSPORT, Rocco, il Franchi e quel DV9 da 18 gol

Tuttosport sottolinea che Dusan Vlahovic giocherà la sua centesima gara in viola sotto gli occhi di Rocco Commisso che, all'indomani dell'ultimo match casalingo cui assistette (3 ottobre col Napoli) prima di rientrare negli Usa, annunciò con un comunicato che il serbo aveva deciso di non rinnovare nonostante “la proposta più ricca mai avanzata a un giocatore nella storia viola”. Specificò anche che il ragazzo avrebbe dato il suo contributo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi dimostrando la professionalità che lo ha sempre contraddistinto. E in effetti, da allora, ha già fatto 18 reti in 21 partite: 13 con la Fiorentina (11 in campionato, compreso quello all’Empoli prima del tracollo viola finale, e 2 in Coppa Italia), 5 con la Serbia fra qualificazioni mondiali (obiettivo Qatar raggiunto) e amichevoli.