TUTTOSPORT, Richardson, Gud, Cataldi: il punto infortuni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tuttosport, oggi in edicola, approfondisce l'attualità di casa Fiorentina ripartendo dai numeri della squadra di Palladino. È l’unica squadra insieme all’Atalanta e al Barcellona ad aver vinto 6 partite di fila nei cinque maggiori campionati europei. Una compagine che vuole continuare a correre anche dopo la sosta quando sarà attesa dall’ennesimo ciclo di ferro: 10 gare fra campionato, Coppa Italia e Conference entro la fine anno, tra cui le super sfide con Inter e Juventus.

In seguito il quotidiano si concentra sulla casella infortunati, iniziando da Amir Richardson, che ha lasciato il ritiro del Marocco nei giorni scorsi per un problema al soleo, notificato ieri dalla stessa società viola. Il centrocampista - riporta il quotidiano torinese - ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff medico e sarà rivalutato nei prossimi giorni, ma per l’entità della lesione ne avrà almeno per un mese e mezzo. Fortuna per Palladino che per la trasferta con il Como, primo impegno dopo la sosta, dovrebbero tornare Mandragora a pieno regime e Cataldi e probabilmente pure Gudmundsson.