TUTTOSPORT, Prandelli stecca: non era solo Iachini

All'interno di Tuttosport distribuito stamattina nelle edicole italiane si trova il commento sulla prestazione di ieri della Fiorentina. Quanto si legge è che chi credeva che i problemi viola fossero legati solamente alla presenza di Iachini in panchina, e che il cambio con Prandelli sarebbe bastato di per sé a scacciarli via, ha dovuto cambiare idea dopo il match col Benevento, in cui si è visto un allenatore esperto che sperava di bagnare ben diversamente il suo esordio-bis, e dall'altra invece un giovane come Inzaghi capace di superare la crisi dettata da cinque ko consecutivi. I viola non sanno più vincere, e non lottano nemmeno: alla prima rete subita s'afflosciano come un palloncino.