TUTTOSPORT, Parma-Viola, un punto a testa con rimpianti

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine Parma e Fiorentina si dividono il risultato (1-1), un punto a testa non senza rimpianti. Lo scrive Tuttosport a seguito del pareggio andato in scena ieri al Tardini, aggiungendo che la squadra di Palladino ha arrancato e sbandato nella prima parte di gara, ma è riuscita comunque a creare qualcosa e soprattutto a reagire nella ripresa quando il Parma cala (impossibile tenere quei ritmi per tutto il match), trovando il pareggio con una punizione capolavoro di Biraghi.

Una sfida su un terreno di gioco pessimo - si legge -, e mentre Raffaele Palladino sta aspettando di disporre di Gudmudsson (alle prese con un fastidio muscolare ("Non è ancora pronto, vediamo di rimetterlo a posto nelle prossime due settimane" spiega il tecnico viola), deve ancora far assimilare i propri concetti e le proprie idee, a partire dallo schieramento difensivo a tre, come pure inserire i nuovi in una squadra che mostra lacune e appare incompleta: servono almeno un centrale e un centrocampista nonostante l’impiego ieri di Amrabat come ribadisce lo stesso tecnico viola.