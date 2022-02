TUTTOSPORT, Ecco Cabral per dimenticare Vlahovic

La Fiorentina - scrive Tuttosport - ha voglia di ripartire dopo l’addio fragoroso (e danaroso) di Dusan Vlahovic. Per questo, nonostante lo sfogo del patron che ha lasciato aperta ogni ipotesi, pure mollare, Arthur Cabral che raggiante stringe tra le mani la maglia viola numero 9 è lo spot ideale per la Firenze sportiva che non vede l’ora di dimenticare chi l’ha vestita prima di lui e ora è bianconero. "Mi sono preparato tutta la vita per indossare una maglia così importante e un numero pesante come il 9" le parole del nuovo centravanti viola ieri in conferenza stampa.