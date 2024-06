TUTTOSPORT, Cifre e dettagli su Kean-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di Tuttosport scrive che la Juventus si prepara ad un altro colpo in uscita destinato ad alleggerire il monte ingaggi con Moise Kean sempre più vicino alla Fiorentina. Il giocatore scalpita e non vede l'ora di iniziare la nuova avventura, scrive il quotidiano che riporta le cifre in ballo: la Juventus spera di incassare 15-16 milioni, il club di Commisso è salito a 12 milioni dopo la prima offerta da 10. La distanza verrà colmata nelle prossime ore o lasciando ai bianconeri una percentuale sulla futura vendita o attraverso dei bonus.

A volerlo fortemente in Toscana quel Raffaele Palladino che l’aveva già richiesto a gran voce a gennaio per il Monza. Pronto un contratto fino al 2028 da 2,2 netti a stagione più bonus per avvicinarsi a quei 3 milioni netti che percepiva a Torino. Anche questo - se vogliamo - è un segnale della voglia del centravanti piemontese di rimettersi in gioco. Con i soldi di questa cessione, la Juventus spera di poter chiudere al più presto per Kephren Thuram dal Nizza.