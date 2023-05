TIRRENO, L'opinione: "Voto alla stagione viola: sette"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

All'interno dell'edizione odierna del Tirreno troviamo l'opinione a firma Andrea Bruno Savelli. Di seguito un estratto delle sue parole: "Ecco i sette motivi per andare più che motivati a giocare la partita col Napoli campione d'Italia. Per primo l'ottavo posto, che potrebbe significare di conseguenza settimo posto e permetterebbe di non fare passi indietro rispetto alla scorsa stagione. Per secondo si deve tenere in considerazione che a Napoli stanno festeggiando da 72 ore e saranno inebriati, pur essendo una partita difficile. Per terzo il numero 7, Luka Jovic, che avrà l'ennesima possibilità. Il quarto motivo per crederci sono i sette gol di Cabral, che oggi sarà assente, ma che abbiamo imparato a conoscere bene e che è cresciuto dal suo arrivo. Per quinto abbiamo le sette vite che, come i gatti, anche questa Fiorentina sembra avere. Come sesto motivo c'è il voto alla stagione viola ad oggi: sette. Ed infine il sette è anche il numero delle Coppa Italia che ci andremo a giocare a Roma il 24 maggio".