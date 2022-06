TIRRENO, Jovic si ridurrà sensibilmente l'ingaggio

La Fiorentina uscirà dal weekend con altri due acquisti in tasca, ovvero Luka Jovic e Dodò. Per il centravanti serbo c'è la conferma dalla Spagna che il Real Madrid si accollerà metà della spesa necessaria per pagare l'ingaggio del centravanti, attualmente intorno ai 6 milioni, ma che il serbo ha deciso di abbassarsi sensibilmente per venire incontro ai due club. Rimane un prospetto da seguire anche Milan Djuric, che non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con la Salernitana. Per Dodô lo Shakhtar chiedeva 18 milioni più bonus, mentre la Fiorentina partiva da 12 milioni bonus compresi, ma le distanze si sono assottigliate con le pretese che sono scese da parte degli ucraini e il rilancio dei viola: ormai siamo vicini ad un accordo. Milinkovic-Savic e Gollini sono le due piste buone per la porta, Imeri e Bajrami per il centrocampo; in uscita l'Espanyol offre 3 milioni di euro per Dragowski, ma i viola ne chiedono 6-7. A riportarlo è Il Tirreno.