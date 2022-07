TIRRENO, Colloqui Inter-Milenkovic ma niente affondo

Sia Italiano che i tifosi viola si augurano che Milenkovic rimanga. Come scrive Il Tirreno, l’Inter sta portando avanti colloqui con l’entourage del serbo ma non ha ancora fatto passi ufficiali: non ci sarebbe, ad ora, l’ok della proprietà cinese ad un investimento tanto sostanzioso sotto il profilo economico. Di certo c’è che il giocatore, come spiegato da Biraghi, non si sta facendo distrarre da nessuna di queste voci.