TIRRENO, Cambiare non paga: domani altre rotazioni?

Il Tirreno si chiede se Vincenzo Italiano non abbia fatto troppo turnover e titola “cambiare non paga”. Una riprova non c’è - si legge - o meglio, c’è quella che appunto ha inoculato il dubbio di fronte al cambio di fisionomia talmente drastico da avere una volta una Fiorentina e subito dopo un’altra che nemmeno somigliava alla precedente. Il turnover talvolta è inevitabile, eppure i riferimenti, in ogni campo, rimangono sempre tali e hanno la funzione precisa di fungere da raccordo tra una novità e l’altra, base di sostegno per mantenere efficiente la struttura al variare dei componenti. Una regola che vale anche per una squadra di calcio. Come scrive il quotidiano, le rotazioni di Italiano per ora danno risultati alterni, ma domani contro la Juventus la squadra sarà ancora una volta rivoluzionata.