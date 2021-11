STADIO, Viola, zero limiti ai sogni: ma oggi 3 punti

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla ovviamente di Fiorentina e della sfida di questo pomeriggio contro l'Empoli, ripartendo dalle parole di ieri di Vincenzo Italiano che per la prima volta non si è nascosto è ha puntato il dito in alto: un altro passo in avanti per continuare a guardare il mondo dall’alto. Nessun veto nemmeno ai sogni, come testimoniato dalle parole di due giocatori simbolo di questa squadra, Vlahovic e Gonzalez, ma ora più che mai serve mettere insieme un successo dietro l’altro. E’ questa la ricetta per l’Europa dell’allenatore che ha spazzato via come uno tsunami tutti i pensieri negativi figli delle ultime stagioni. E l’esempio da seguire, spiega, è quello di Lorenzo Venuti, il figlio del vivaio. Le ultime tre trasferte con altrettante sconfitte, di misura, hanno lasciato il segno. L’ultimo successo esterno è vecchio di oltre due mesi: c’è da ricominciare a correre, magari trascinati sempre da Vlahovic.