STADIO, Gol, record e 5° posto: che sprint per DV9

Spazio al momento d'oro che sta vivendo Dusan Vlahovic questa mattina sulle pagine de Il Corriere dello Sport-Stadio: "Vlahovic, sprint di Natale: gol, record e quinto posto" è il titolo dell'approfondimento che spiega come la punta serba contro il Benevento in coppa Italia sia stato più spettatore che protagonista, ma ora in serie A, Vincenzo Italiano tornerà a puntare forte su di lui. Il 5° posto in classifica e la strada per l’Europa viaggiano parallelamente alla sua capacità di trafiggere le difese avversarie. Adesso tocca al Sassuolo e Dusan non vorrebbe fare sconti, pensando alla classifica cannonieri che il serbo guida davanti a Immobile e anche al record di 33 reti di Cristiano Ronaldo ad un passo dall’essere abbattuto (è a 32 nel 2021). Questa speciale graduatoria è un ulteriore motivo di soddisfazione, un altro modo per essere sempre più al centro dell’interesse del mercato europeo con la Premier League disposta a fare follie per portarlo in Inghilterra.