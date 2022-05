ROCK&GOL, L'Europa con Kokogol e l'ex Chiellini

Classico appuntamento del sabato mattina con la rubrica ironica de La Nazione "Rock&Gol" a cura di Benedetto Ferrara. Ecco una delle parti più particolari del suo articolo odierno: "La seconda squadra di Torino, che comunque è sempre la prima a Prato ovest, in Champions ci è arrivata e una piccola mano gliela abbiano data anche noi. Perché siamo buoni d’animo, tanto buoni da non voler infierire sulla festa della Samp. Tornando ai sogni e alle illusioni non bisogna mai dimenticare la regina di tutte le fantasticherie. Immaginate: al secondo minuto di recupero, sullo 0-0, Italiano manda dentro Kokogol. Sì, lui, proprio lui: un cross perfetto di Biraghi, una rovesciata e al minuto 93 la Fiorentina entra in Europa grazie alla sua arma segreta russa, così segreta che anche l’arbitro corre al Var, controlla, assegna la rete, ma prima dà un’occhiata a Wikipedia per capire chi sia quel fenomeno. Benzema trema, il pallone d’oro è in bilico. Kokogol supera Iakovenko nelle statistiche viola raggiungendo il Tanque Silva. Certo, anche vincere con un autogol di Chiellini sarebbe bello".