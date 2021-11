ROCK&GOL, Caos in Fi-Pi-Li verso l'Ikea Stadium

Classico appuntamento del sabato con la rubrica "Rock&Gol" di Benedetto Ferrara, sulle pagine odierne de La Nazione: quest'oggi si parla ovviamente del derby di oggi pomeriggio tra Empoli e Fiorentina. Ecco alcuni passaggi del pezzo: "E’ arrivata l’ora di scendere in garage e di rimettere in moto il Ciao che avete lasciato lì dall’87 a fare i conti con la polvere. Fatevi la miscela al due, gonfiate le ruote, pulite il carburatore e preparatevi alla trasferta su due ruote: si va a Empoli. Partite in tempo perché c’è sempre il rischio che poi vi dobbiate accontentare della supersfida Ginestra Fiorentina-Montelupo. Coi lavori non si sa mai. Questa specie di derby ci aspetta. Lo striscione sullo stadio «ke vu l’avete preso all’Ikea?» resta il più bello. Purtroppo però all’Ikea ce ne erano solo di quella misura: la small. Ci fosse stata una XL ci avremmo fatto un pensierino anche noi, diciamoci la verità. Ogni anno abbiamo un giocatore dell’Empoli tra i nostri obiettivi. Ficini resta sempre un cult. Rasmussen, anche lui preso all’Ikea (pare), un’entita mistica costata sei milioni".