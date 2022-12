REPUBBLICA, Viola, l'obiettivo è blindare Amrabat

Sofyan Amrabat ha chiuso il suo Mondiale al quarto posto dopo la sconfitta di ieri contro la Croazia per 2-1. Le ottime prestazioni viste in Qatar aumenteranno senz'altro i rumors di mercato, ma il contratto in essere e l’opzione sul rinnovo rassicurano la Fiorentina. Quando il giocatore tornerà a Firenze (subito dopo Natale) la società Viola potrebbe avviare i colloqui per il ritocco economico del suo ingaggio. L’obiettivo del club è quello di blindare il giocatore: nessun prezzo fissato sul suo cartellino, nessuna intenzione di privarsi di un elemento fondamentale per il centrocampo e anche di un leader che tornerà dal Qatar con ancor più peso all’interno dello spogliatoio. Questo quanto riporta La Repubblica.