REPUBBLICA, Viola, gennaio è il mese della verità

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene analizzato quello che sarà il densissimo calendario della Fiorentina del mese di gennaio, con una serie di scontri ravvicinati nell'arco di pcohi giorni e la necessità di confermare le ottime sensazioni arrivate dal successo contro la Juventus. Come scrive il quotidiano, quello che si apprestano a vivere i viola sarà un gennaio decisivo visti che la Fiorentina sarà in campo tantissimo, per la precisione ben 7 volte tra campionato e Coppa Italia in appena 27 giorni, dal 3 al 29, dal Bologna al Torino. È qui che la Fiorentina dovrà costruire la sua stagione per guadagnare anche quella tranquillità in classifica che finora è mancata. Con 14 punti in altrettante gare i viola restano in una posizione pericolosa ma la sensazione è che il successo di Torino possa essere una svolta. E per capirlo meglio basta aspettare poco, ancora 24 ore. La sfida con il Bologna è la prova del nove per vedere se la scossa ha funzionato e se la Fiorentina ha imboccato la strada giusta.