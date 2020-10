REPUBBLICA, Pulgar-Callejon: le armi per la vittoria

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla di quelle che potrebbero essere le soluzioni tattiche da adottare in casa Fiorentina per sconfiggere l'Udinese domenica e tornare ai tre punti che mancano ormai dalla prima di campionato: una delle mosse che Iachini sta studiando dovrebbe essere l’impiego da titolare di Callejon. Lo spagnolo nonostante i due mesi nei quali si è allenato da solo, si è detto pronto sia fisicamente che mentalmente. Vuole incidere, determinare, dare il proprio contributo per far capire che non è qui soltanto di passaggio. L’idea è quella di avvicinare Callejon il più possibile alla porta avversaria. Con Ribery si potrebbe formare una coppia intrigante, in modo da creare e assistere la punta che stavolta dovrebbe essere Kouame. A centrocampo Iachini potrebbe piazzare Pulgar davanti alla difesa, con Amrabat e Castrovilli più alti. Il cileno, dopo la positività al Covid e il lungo recupero, adesso sta bene. Soprattutto ha voglia di tornare a giocare e il tecnico potrebbe inoltre sfruttare le sue qualità sui calci piazzati.

Leggi anche: CALLEJON SALVATORE DELLA PATRIA? DIPENDERÀ DA LUI