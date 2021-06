REPUBBLICA, Italiano, ore calde: trattativa no-stop

La notizia è che dopo la busca frenata dei giorni scorsi, Fiorentina e Spezia sono tornate a parlare per cercare una via d’uscita dopo oltre una settimana di trattative a piccoli passi. Come spiega questa mattina La Repubblica (ed. Firenze) qualcosa si sta smuovendo e nelle ultime ore il quadro attorno a Vincenzo Italiano si è quantomeno chiarito. La situazione è complicata e le diplomazie hanno continuato a lavorare anche nei momenti più difficili per trovare una via d’uscita. La Fiorentina aveva dato a Italiano un ultimatum: o si trova una soluzione entro l’inizio della prossima settimana oppure i dirigenti viola sarebbero andati su altri profili. Paulo Fonseca ma anche Ranieri, Liverani, Heinze. Forse una tattica, anche a livello mediatico, per cercare di aggirare il muro dello Spezia che però nel frattempo non è rimasto immobile e ha cercato una serie di potenziali candidati per sostituire Italiano. Anche perché la situazione del tecnico è davvero intricata a questo punto. Praticamente compromesso il suo rapporto col club ligure e anche con la tifoseria. Tanto che questo fattore potrebbe giocare a favore proprio della Fiorentina e della sua volontà di stringere per chiudere il prima possibile.