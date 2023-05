REPUBBLICA (FI), Il sogno della Viola dura mezz'ora

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nell'edizione odierna La Repubblica (edizione Firenze) parla di un "sogno spezzato" per la Viola nella notte di Roma: un sogno che dura circa mezz'ora e parte dalla combinazione Ikoné-Nico Gonzalez, che al 3' porta avanti la Fiorentina. L'Inter, frastornata in avvio, esce poi alla distanza e ribalta tutto in in mezz'ora con una doppietta di Lautaro Martinez.

Nella ripresa Italiano prova a cambiare e passa alle due punte, Luka Jovic (neo-entrato) ha almeno tre grosse palle-gol ma pecca di precisione, producendo comunque di più rispetto a quanto fatto vedere da Cabral. "A testa alta, contro una delle formazioni più forti e attrezzate del panorama italiano, con Inzaghi specialista delle finali e col club di Zhang che punta la finale di Champions e un sogno che manca da tredici anni ormai. Quello della Fiorentina, in Coppa Italia, viene rimandato. Ma resta la finale di Conference, il 7 giugno a Praga contro il West Ham"-commenta cosi Repubblica.