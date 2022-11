REPUBBLICA, Continua il recupero di Castrovilli

Una delle note positive del ritorno in campo dopo la sosta è sicuramente Gaetano Castrovilli, alle prese con la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro subito contro il Venezia. Dopo 6 lunghi mesi il numero 10 viola è tornato ad allenarsi con il gruppo e può tornare ad essere una pedina chiave per Italiano. Il recupero sta andando tutto sotto programma ma non verranno fatti strappi sul calendario, adesso verranno eseguiti tutti i test più importanti, come ad esempio scatto e cambi di passo. A riportarlo è La Repubblica.