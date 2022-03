REPUBBLICA, Caccia all'EL, Verona la prima tappa

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla della voglia di riscatto della Fiorentina, dopo il cocente ko di Coppa Italia contro la Juventus: per i viola fin da domani sarà tempo di riprendere il cammino, quello più tortuoso, che porta all’Europa. Biraghi e compagni sono pronti a rigettarsi nel campionato per inseguire, partita dopo partita, quella qualificazione che resta comunque saldamente alla portata dei ragazzi di Vincenzo Italiano. Nello spogliatoio già da mercoledì notte i pensieri erano rivolti alla prossima partita per dimostrare che nulla è andato perso e che buttare tutto via adesso sarebbe un delitto per quanto costruito fin da inizio stagione. I viola credono all’Europa, lo ribadiscono a ogni intervista e l’idea di raggiungere un grande piazzamento resta viva. La prima tappa sarà lo scontro diretto di domani contro un Verona distante solo due punti in classifica. Un vero e proprio spareggio per respingere al mittente ipotesi di mini crisi e rilanciarsi, come successo sempre durante l’anno: i viola non hanno mai incassato tre sconfitte di fila e in generale dopo ogni sconfitta è quasi arrivata sempre una vittoria