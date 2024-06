REP.FI., Viola, quattro uscite per far cassa e investire

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene fatto il punto su quei giocatori che potrebbero lasciare la Fiorentina in estate per permettere al club di fare cassa e reinvestire i proventi su altri profili. I nomi che vengono fatti sono quelli di Nzola e Ikoné, calciatori che a Firenze non si sono calcisticamente ambientati e che la Fiorentina lascerebbe andare a cuor leggero. Piazzarli altrove aprirebbe le porte a due centravanti, un titolare e la sua alternativa.

Non sarà semplice. Poi c’è Amrabat, che vorrebbe la Premier League, ha richieste dalla Turchia, visto che i 20 milioni di riscatto dello United sono sfumati. Da valutare i rientri di Sabiri e Brekalo, bocciati dal precedente allenatore. Andato Italiano, potrebbero riprovarci. Infine, occhio a Barak. Fosse rimasto Italiano sarebbe andato via non sentendosi apprezzato abbastanza.