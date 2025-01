REP. FI, Una vittoria per tornare a rivedere la Champions

FirenzeViola.it

Nella serata che più di tutte emozionerà Raffaele Palladino, la Fiorentina ha una grande occasione per tornare al successo e riavvicinare la zona Champions. Il tecnico gigliato dovrà mettere da parte i ricordi e i sentimenti che prova per un piazza in cui ha smesso di fare il giocatore e ha iniziato la carriera da allenatore. Dalle giovanili fino a due tranquille salvezze, con un'identità di gioco bene precisa, in Serie A. L'ambizione mostrata nel biennio brianzolo Palladino la sta riportando anche in questi suoi primi mesi fiorentini. Il tecnico, insieme alla società, vuole alzare l'asticella e per farlo ha bisogno di un aiuto dal mercato. Oltre alla sessione invernale di trattative però la Fiorentina questa sera dovrà pensare soprattutto al campo e a riportare a Firenze una vittoria che in campionato manca dalla sfida contro il Cagliari di un mese fa. Come sottolineato dall'edizione di La Repubblica (Firenze) i gigliati con tre punti scavalcherebbero la Juventus al quinto posto andando a meno uno dalla Lazio quarta.

Un'occasione da sfruttare. Per farlo Palladino dovrà fare a meno di Cataldi, alle prese con un affaticamento al retto femorale, ma potrà contare su tutti gli altri compreso il nuovo acquisto Folorunsho. L'ex del Napoli partirà dalla panchina, mentre in campo dovrebbe tornare il classico 4-2-3-1 con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens davanti a De Gea. In mediana agiranno Adli e Mandragora mentre davanti ci sarà Kean. A supporto dell'ex Juventus un trio composto dal grande ex Colpani a destra, Sottil a sinistra e Gudmundsson centrale.