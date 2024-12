REP. FI, Sottil e quel confronto con Palladino. Talento ritrovato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Parla di talento ritrovato, la Repubblica (ed. Firenze), nei confronti di Riccardo Sottil. Decisivo nel pareggio di domenica contro la Juventus, il figlio d'arte ha sfoggiato con quella rete del 2-2 una serie di emozioni. In quel gol, scrive il quotidiano, c’è il carattere della squadra di Raffaele Palladino ma anche la sensazione che Sottil abbia davvero svoltato dopo gli anni della crescita, della formazione e delle qualità inespresse che necessitavano di incanalarsi sulla giusta strada.

La svolta, ricostruisce la Repubblica, è arrivata quando la stagione era già cominciata. Palladino ha sempre creduto in lui ma il campo non gli dava le giuste risposte. Poi un confronto tra i due, sincero e diretto. Il tecnico che ascolta e indica quale sia la strada per essere un protagonista nella Fiorentina che lotta per la Champions. Riccardo che si confronta, comprende e cambia per il bene suo e della squadra. Complice il problema fisico che ha riguardato Cataldi tra fine ottobre e inizio novembre, Sottil si era già preso lo spazio sulla sinistra con continuità. Poi il malore che ha colpito Edoardo Bove e Palladino che ha affidato a Riccardo quel settore con fiducia e responsabilità. Per Sottil questo può essere davvero l’anno in cui si lascia alle spalle tutte le incognite e a venticinque anni compiuti riflette che il destino è soltanto nelle sue mani.