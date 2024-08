REP. FI, Senso di incompiutezza. Viola che lascia perplessi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani del pareggio tra Parma e Fiorentina, il collega Giuseppe Calabrese commenta così la gara del Tardini attraverso un fondo sull'edizione odierna de la Repubblica (Firenze): "C’è un senso di incompiutezza che ancora non permette di dare un giudizio definitivo sulla Fiorentina, però quello che abbiamo visto ieri a Parma non ci ha convinti del tutto. [...] Se Pradè riesce nell’impresa questa sarà, senza alcun dubbio, la miglior Fiorentina dell’era Commisso. Per il momento, però, non è così e i limiti sono emersi tutti nella prima partita della stagione.

[...] A lasciare un po’ perplessi non è tanto il pareggio contro il neopromosso Parma, ma la capacità della Fiorentina di assimilare in fretta le idee del suo nuovo allenatore. [...] Le strade da seguire sono due, e corrono parallele. Da una parte il lavoro sul campo del tecnico, che ora dovrà inserire anche Gudmundsson e Richardson. Dall’altra le mosse di Pradè che dopo aver venduto Gonzalez alla Juve dovrà mettere a frutto i trenta milioni che entreranno nella casse della società viola. Nessuno dei due può sbagliare".