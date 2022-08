REP. FI., Nico l'uomo in più di Italiano. E l'Argentina...

Il nome che incarna alla perfezione il calcio propositivo, offensivo, spettacolare e coinvolgente che chiede Italiano è quello di Nico Gonzalez. Secondo quanto riportato da La Repubblica (ed. Firenze), l'argentino ha dimostrato che quando è in forma ed ha la palla tra i piedi, è meglio tenersi pronti. Lo sa bene Scaloni, ct dell'Argentina nella quale ormai anche lui è protagonista al fianco di Messi e giocandosi il posto con Di Maria. Ha vinto la Copa America, la Finalissima e ora vuole, con il suo talento, il suo estro, la sua fantasia, il suo senso di appartenenza e lo spirito da trascinatore, confermarsi un punto di riferimento di Italiano.

Il tecnico si aspetta giocate, guizzi, assist e gol: inseguire la doppia cifra è un obiettivo concreto. Nico Gonzalez è cresciuto di condizione e per l'ex Spezia farne a meno è difficile. Chi sta bene e dimostra di meritarselo con lui gioca e l'esterno continua ad essere una delle certezze dalle quali ripartire. Con 7 gare in 20 giorni ci sarà bisogno di ritmo, lucidità e zero margini di errore. Gonzalez lo sa ed è pronto, anche perché a novembre si giocherà tanto per far sì che possa andare al Mondiale e fare il protagonista.