REP. FI, Nico-Fiorentina: Oggi faccia a faccia al V.P.

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) si concentra sul faccia a faccia, in programma oggi al Viola Park, tra i dirigenti viola e Nico Gonzalez. L'argentino, dopo aver firmato la scorsa stagione il rinnovo fino al 2028, potrebbe lasciare Firenze con Juventus e Atalanta che hanno già preso contatti diretti con i suoi procuratori, e con la pista estera da non sottovalutare. Tutto ruota attorno a due fattori, da una parte gli stimoli di Nico che vuole giocare la Champions e provare ad alzare l'asticella nel momento più importante della sua carriera, e dall'altra la volontà della Fiorentina di alleggerire il monte ingaggi. Senza dimenticare però le parole di Pradè, che a giugno sottolineò l'obiettivo di voler creare una formazione più competitiva rispetto allo scorso anno.

Il ritorno del numero 10 era atteso visto anche che Quarta, suo compagno con l'Argentina, si è ridotto le ferie per tornare prima al centro sportivo. Un segnale che i viola si aspettavano, e non è arrivato, anche da Nico. Oltre a questo però dopo Atene probabilmente qualcosa si è rotto e, a dimostrazione di ciò, durante la visita di Rocco Commisso in New Jersey alla nazionale albiceleste per salutare i giocatori gigliati impegnati in Copa America, sui social sono apparse solo foto del presidente con Martinez Quarta. Questa sarà una settimana decisiva, la FIorentina intanto si è cautelata con Albert Gudmundsson.