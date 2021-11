REP. FI., Nastasic pronto per il Milan. Finora solo 126'

La Repubblica Firenze ricorda come contro il Milan saranno indisponibili sia Milenkovic che Quarta. Tra i candidati per una maglia da titolare allora c’è sicuramente Matija Nastasic. Fin qui soltanto 126’ totali nelle uniche tre apparizioni in campionato coi viola: una da titolare contro l’Inter e altri due spezzoni (da 24’ e 12’) rispettivamente contro Udinese e Juventus. Nel mezzo tante panchine per un centrale di piede sinistro che si è visto scavalcare nelle gerarchie sia da Igor che da Quarta al fianco di Milenkovic titolare inamovibile. Eppure in Nazionale, con la Serbia, Nastasic è uno dei titolari ed è stato convocato anche per i prossimi impegni. Ora per il difensore l’obiettivo è convincere Italiano e dimostrarsi all’altezza di quel che il tecnico gli chiederà.