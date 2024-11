REP.FI, La forza della Fiorentina sta nella difesa

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Dopo un inizio di stagione altalenante con i tre gol subiti dalla Puskas Akademia al Franchi, chi l'avrebbe mai detto che uno dei punti forti di questa Fiorentina sarebbe stata la difesa. Repubblica-Firenze riporta che nelle ultime 7 gare sono stati presi solo tre gol. E così dopo le raffiche di gol a Lecce e Roma, la Fiorentina ha vinto le ultime due trasferte segnando una rete a partita senza però subirne, con una difesa composta da quelli che, a inizio stagione, partivano come seconde linee: Comuzzo e Ranieri. Adesso Pongracic sembra pronto al rientro e Martinez Quarta rappresenta un'alternativa di livello.

Sulle fasce poi i viola sono messi bene con Dodò che spinge come un'ala ma ama anche difendere e Gosens che conferisce fisicità in difesa e nell'area di rigore avversaria, dove a Marassi ha colpito e portato tre punti.

E poi c'è lui: David De Gea. Il portiere si è preso la titolarità in campionato grazie alle sue prestazioni che hanno permesso alla Fiorentina di portare a casa punti pesanti contro Milan e Genoa. La mano di Palladino nel lavoro difensivo si vede: la linea è più bassa e non si assiste più agli uno contro uno come nella passata stagione. Risultato: viola terza miglior difesa del campionato con 9 gol subiti.

A gennaio poi in difesa arriverà Nicolas Valentini a parametro zero dal Boca Juniors. Difficile vedere l'argentino in questa stagione visto che non gioca da aprile e con il suo arrivo i centrali a disposizione di Palladino sarebbero sei. È probabile che quindi qualcuno andrà via nel mercato di gennaio.