REP. FI., L'opinione: "Ecco il vero merito di Italiano"

La Repubblica Firenze propone il commento di Giuseppe Calabrese su Fiorentina-Sassuolo: “Stavolta è tutto merito di Italiano. […] Basta guardare l’atteggiamento con cui la Fiorentina è entrata in campo nella ripresa. [...] La Fiorentina è una buona squadra, e sta facendo più di quello che si immaginava. […] Ma ha dei difetti, ed è su quelli che deve lavorare Italiano. […] Eppure è squadra perché crede in se stessa e sa quello che vuole. Ecco il vero merito di Italiano, che non ha saputo soltanto dare alla Fiorentina un’idea di gioco e una sua identità, ma le ha dato un’anima e senso di appartenenza”.