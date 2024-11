REP. FI, L'apertura: "Viola contro il Verona per volare"

FirenzeViola.it

Nell'apertura de la Repubblica (ed. Firenze), trova spazio anche la Fiorentina, impegnata oggi pomeriggio al Franchi contro l'Hellas Verona per l'ultimo match prima della sosta. "Fiorentina, contro il Verona per volare", si legge in prima pagina in taglio basso. Alla squadra di Palladino serve la sesta vittoria di fila in campionato per archiviare la brutta sconfitta di Nicosia e lanciare i suoi gioielli come Moise Kean (nella foto in prima pagina) o Pietro Comuzzo, pronti ad aggregarsi alla nazionale di Spalletti dopo la gara contro gli scaligeri. Questa l'apertura di oggi del quotidiano: