REP. FI., Kayode, esame di laurea passato a pieni voti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Repubblica Firenze questa mattina si concentra sul giovane talento della Fiorentina Micheal Kayode. Quello di ieri è stato il primo esame di laurea per il terzino viola, dato che doveva affrontare un top del campionato: Kvaratskhelia. Kayode ha vissuto la partita con tanta autostima e con poca paura ma con la voglia di fare bene e di confermare tutte le sensazioni positive che ha dato già dalla prima partita in campionato.

Italiano nonostante la stanchezza non ha avuto nessun dubbio a mandarlo in campo, tenendo Biraghi in panchina e mettendo a sinistra Parisi. Massima fiducia quindi al ragazzino che approccia bene la gara.

Dopo i primi minuti di studio, all'ottavo minuto entra in partita: anticipa Kvara e innesca all'azione che porta in vantaggio la Fiorenitna. Nel primo tempo però c'è anche un piccolo spavento, come quando da terra tocca leggermente di braccio un tiro sempre di Kvaratskhelia destinato alla porta di Terracciano: una deviazione che però non viene punita da La Penna. Passata la paura però il 33 viola prosegue con una grande prestazione dando sempre la sensazione di presenza vera. I compagni si fidano di lui, sia Arthur che Ikone oltre a passargli spesso il pallone gli lasciano sempre spazio per agire e per avanzare.

Nel secondo tempo Kayode si conferma e costringe Kvara ad accentrarsi per trovare spazio. Quella di ieri è stata quindi una prova del nove per il giovane viola che, nonostante la sbavatura su una rimessa laterale (potenziale assist per Osimhen) l'ha passata a pieni voti.