REP.FI, Italiano sfata un doppio tabu in un colpo

Vincenzo Italiano in un doppio colpo sfata il tabu Lazio e il tabu Sarri. Lo sottolinea l'edizione di Firenze de La Repubblica che definisce la partita di ieri sera come un "tiro a segno viola" tra pali e rigore sbagliato. Quel che più importa è aver ritrovato una Fiorentina tutta anima e cuore, che si rilancia in classifica e affronta la serie di scontri diretti col passo giusto. Il quinto posto dista cinque punti, non un'immensità. D’altronde la speranza è che il momento più complicato sia ormai alle spalle per Bonaventura e i suoi, tornati a crederci nella notte che tiene viva la scintilla.