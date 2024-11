REP. FI, Gud convocato col Pafos. Ma al top dal Cagliari

FirenzeViola.it

Albert Gumdundsson è pronto a tornare quantomeno nella lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Pafos in Conference League. Lo scrive stamani la Repubblica (ed. Firenze), dove si sottolinea come l'islandese si alleni in gruppo ormai da una settimana, e le sensazioni che filtrano sul suo conto paiono positive. Il quotidiano aggiunge che col rientro dell'ex Genoa, Palladino starebbe pensando anche a un altro modulo da poter impiegare: dal 3-4-2-1 col quale ha cominciato la stagione e che alcune volte propone a gara in corso, al 4-2-3-1 attuale fino al 4-3-2-1 che potrebbe prevedere la mediana composta da Cataldi regista con Adli e Bove ai lati e Kean unica punta supportato dall’islandese e uno tra Colpani e Beltran alle sue spalle.

Oggi, dopo la rifinitura, Palladino sceglierà i convocati per il Pafos e potrebbe includere nuovamente il fantasista islandese, magari facendogli fare qualche minuto in coppa per averlo più pronto contro l'Inter. Fatto questo - scrive il quotidiano -, Gud potrebbe tornare al 100 per cento il prossimo 8 dicembre per la sfida al Franchi contro il Cagliari, con una maglia da titolare addosso pronto per trascinare i viola.

