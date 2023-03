REP. FI., Franchi: Viola vuole sconto su convenzione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non viene messa da parte la questione Franchi, e l'edizione odierna de La Repubblica Firenze, preannuncia che i prossimi saranno mesi ad alta tensione. A partire dalla convenzione, che tra poche settimane scadrà. Lo stadio a fine 2023 vedrà iniziare i primi lavori che coinvolgeranno la curva Ferrovia, che non sarà utilizzabile per le sfide interne da gennaio ‘ 24. Poi da metà 2024 a metà 2026 sarà totalmente off limits per i cantieri. Sulla convenzione, che verrà rinnovata per un altro anno, i viola si attendono un prezzo inferiore rispetto a quello attuale anche perché una curva rimarrà chiusa già da gennaio ‘24 e nel frattempo la Fiorentina trasferirà il proprio centro sportivo al Viola Park. Palazzo Vecchio, scrive il quotidiano, non chiude sull’idea di uno sconto rispetto alla vecchia cifra, ma chiederà al club garanzie che la squadra resti al Franchi anche post lavori scartando una volta per tutte suggestioni diverse.