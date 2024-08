REP. FI., Bentornato Beltran. Il ritorno dell'argentino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In attesa del ritorno di Nico Gonzalez, atteso per domani al VIola Park per chiarire con la società la sua posizione in chiave mercato, l'edizione odierna di La Repubblica (Firenze) si concentra sul rientro di Lucas Beltran. El VIkingo, eliminato ai quarti dal torneo olimpico, è atterrato ieri sera e da oggi rimetterà piede al VIola Park. Un ritorno immediato dalla trasferta parigina, visto che l'ex River Plate era stato in vacanza prima di preparare l'Olimpiade. Visite mediche, test di rito e poi la ripresa degli allenamenti con un lavoro prima personalizzato poi sempre più insieme al resto della squadra.

L'anno scorso Beltran ha terminato la stagione con 10 reti e 3 assist, numeri non male per un calciatore che si è dovuto adattare ad un calcio del tutto differente da quello sudamericano. Se con Italiano l'argentino si è messo in mostra soprattutto da trequartista, con Palladino nel 3-4-2-1 può giocare sia nei due dietro la prima punta, sia come riferimento avanzato al posto di Kean. Oltre a queste due soluzioni Palladino non ha mai nascosto che in base anche alle caratteristiche dell'avversario la sua Fiorentina possa schierarsi pure con il 4-2-3-1, modulo che Biraghi e compagni conoscono benissimo.