REP. FI., Amrabat e le ombre di mercato dopo il Qatar

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze analizza il buon Mondiale giocato fin qui da parte di Nikola Milenkovic e Sofyan Amrabat con le rispettive nazionali. Entrambi impegnati a fronteggiare giocatori appartenenti a top club ed entrambi in grande spolvero. Inoltre, Amrabat, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e sarà fondamentale per la Fiorentina, terminato il Mondiale, affrontare questa situazione. La scorsa estate il Tottenham di Antonio Conte aveva chiesto informazioni per l'ex Verona, ed ecco che in vista della sessione estiva molti club che fin qui hanno preso nota potrebbero affacciarsi e chiedere informazioni. Al ritorno dal Mondiale, l’obiettivo della Fiorentina sarà quello di fissare il prolungamento del centrocampista marocchino.