OLÉ, River pronto a incassare 12,8 mln per Quarta

Le condizioni iniziali sono state migliorate, per questo - scrive il quotidiano argentino Olé - nel giro di poche ore il River Plate potrebbe incassare una cifra di 12,8 milioni per il passaggio di Lucas Martinez Quarta alla Fiorentina. Agli argentini andrebbero 7 milioni fissi entro un anno e poi altrettanti bonus in base a obiettivi comunque più realizzabili di quelli posti nell'offerta iniziale dei viola: precedentemente infatti si parlava di 3 milioni che sarebbero scattati dopo 10 presenze e altri 3 al raggiungimento delle 40. Se non ci saranno ostacoli dell'ultimo minuto il difensore si trasferirà a Firenze dopo gli impegni di qualificazione con l'Argentina di uno Scaloni che potrebbe concedergli la maglia da titolare all'esordio contro l'Ecuador.