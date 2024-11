NAZIONE, Viola show. La Fiorentina corre veloce con Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

"Fa tutto Super Kean. E la Fiorentina corre veloce. Fino al secondo posto in classifica. Mica noccioline. Anche perché la stagione perfetta della squadra viola, oltre a specchiarsi bene nel triplete dell'ex Juve, è effettivamente lo specchio della costruzione di gioco (e di spogliatoio) che porta firma e impronte di Palladino". Apre così La Nazione le proprie pagine di approfondimento sulla vittoria dei viola di ieri contro il Verona.

Al quarto minuto di gioco Beltran serve Kean in area di rigore che segna portando in vantaggio i viola e a far dimenticare la delusione in Conference a Nicosia. Il Verona però non esce dalla gara e al 18', su errore di Bove, pareggia con Serdar. Ad inizio ripresa il Verona è subito pericoloso con Tengstedt, ma grazie a un episodio la Fiorentina torna davanti ancora su Kean che, su angolo battuto da Adli, anticipa tutti sul primo palo con il destro. Colpani e Sottil hanno l'occasione per chiudere il match, Kean al 38' spara alto da ottima posizione e poi nel recupero sfrutta un rilancio di De Gea e in campo aperto ipoteca la gara con la tripletta.