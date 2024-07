NAZIONE, Valentini spinge per la viola fin da subito

Che sia per quel legame che da sempre ha legato gli argentini a Firenze o per il fatto che al Viola Park ritroverà molti connazionali? Difficile da dirsi, certo è che appena Nicolas Valentini ha saputo dell'interesse da parte della Fiorentina ha fatto saltare il banco. Lo scrive La Nazione, che riporta come il ragazzo abbia comunicato al proprio entourage due desideri: firmare con la Fiorentina e trasferirsi subito in viola. Il primo glielo hanno esaudito in poche ore, con le visite mediche organizzate al volo a Buenos Aires, mentre a Firenze si stava preparando un contratto lungo fino al 2029. Il secondo invece è più complicato da realizzare perché dall'altra parte c’è un Boca, titolare del cartellino fino al 31 dicembre, non ben predisposto nei confronti del difensore classe 2001 e che vorrà un indennizzo corposo.

Certo è che per dare un cambio a Ranieri come braccetto di sinistra nella difesa a tre sarebbe utile già adesso. Difensore ancora da costruire per il calcio europeo. Pochi fronzoli, probabilmente non eccelle nel palleggio, bravo in marcatura, gran fisico e spiccata personalità.