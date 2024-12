NAZIONE, Tre punti d'oro per fare i sogni più proibiti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

“Cataldi inventa. Gioca alla grande, segna, messaggia via telecamera con Bove e trascina la Fiorentina nella storia”, apre così l’edizione odierna de La Nazione, sottolineando come quella di ieri sia l’ottava vittoria consecutiva per Palladino e i suoi, i quali eguagliano il record della stagione 1959/60. Tre punti d’oro, che permettono ai viola di consolidare il terzo posto con una gara in meno e autorizzano a fare sogni proibiti: dalla Champions fino allo Scudetto.