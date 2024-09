NAZIONE, Tragedia dal 45': idee viola? Poco o niente

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Si butta via in 50 secondi la Fiorentina". Lo scrive La Nazione, sintetizzando così il ko dei viola a Bergamo contro l'Atalanta: "Un click sull’interruttore della concentrazione e della resistenza di una difesa comunque apparsa fragile come prima della sosta di campionato, e il sogno (mica tanto impossibile dopo essere andata per due volte in vantaggio) di stendere l’Atalanta, è evaporato. "Un quarto d’ora e sugli sviluppi di una palla inattiva (angolo di Biraghi) e la Fiorentina passa. Una zampata di Quarta scavalca Carnesecchi che era stato lesto a ribattere su Gosens. Bella sensazione quella viola. Bella, ma breve.

[...] Poi la tragedia in scena al 45’ e giù di lì. L’Atalanta ribalta il risultato con De Ketelaere (elevazione che brucia Ranieri) e poi, 50 secondi dopo, con Lookman. Imprendibile con una serpentina che si beve la difesa: 3-2. Un uno due micidiale (Bellanova-Lookam) apre la ripresa. L’Atalanta spinge da matti, la Fiorentina invece si sfilaccia e Palladino prova a rimediare affidandosi al giovane Richardson (per Mandragora) e richiamando un Colpani ormai in riserva (spazio a Ikonè). A seguire ecco un paio di interventi paratutto di De Gea e una serie di contropiede nerazzurri senza seguito. Idee viola? Poco o niente. No, così non va".